Caffè a Bergamo sempre più caro | in due anni aumento di 16 centesimi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 settembre 2023) Il? Èpiù salato. La conferma arriva da un’indagine di Assoutenti, che indica come il costo di una tazzina di espresso nel territorio orobico sia salito mediamente, nel giro di due, da 0,98 a 1,14 euro, per un rindel 16,3%. A pesare l’inflazione e l’delle materie prime, per un rinche aè stato relativamente contenuto, considerando ad esempio il +36% registrato a Cosenza (da 0,88 a 1,20 euro), incremento massimo sul territorio nazionale, oppure la media di 1,34 euro a tazzina registrata a Bolzano, dove si beve ilpiùin assoluto, seguito nella classifica da Trento (1,31 euro), Belluno (1,28 euro) e Padova (1,27 euro). La città più economica risulta ...