Arnautovic salta partite in doppia cifra | una speranza per l’Inter – CdS

(Di martedì 26 settembre 2023) L’infortunio diè piuttosto serio e dovrà stare fermo a lungo, dopo il problema muscolare accusato al 90? di Empoli-Inter domenica. Dal Corriere dello Sport arriva il numero diche dovràre. ASSENZA LUNGA – Markodovrà rinunciare alle prossime diecidel, sette di Serie A e tre di Champions League. L’infortunio accusato domenica a Empoli è di medio livello, significa che c’era il rischio che potesse andare anche peggio visto il grido di dolore al momento dello stop. A maggior ragione perché, dopo la distrazione muscolare alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, aveva dovuto abbandonare il Castellani in stampelle.salterà anche le prossime due soste per le nazionali, non ...

LE ULTIME - Simone Inzaghi deve fare a meno degli infortunati Cuadrado (il duello con Kubo) e ..., Frattesi e Carlos Augusto partono ancora dalla panchina . Dall'altra parte i padroni ...Un dato cheimmediatamente all'occhio, figlio delle grandi difficoltà incontrate dai ... LA PUNTA - Tra i 'debuttanti' dal primo minuto c'erano anche Asllani e, risultati tra i peggiori ...

Stop di circa 2 mesi di tempo per Arnautovic. L'austriaco, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe saltare dieci partite assieme all'Inter