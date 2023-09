LIVE F1 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | Verstappen impressiona con distacchi ampi davanti a Sainz e Leclerc

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.27 Si segnalano le prime lievi gocce di pioggia. Vedremo se il meteo metterà davvero lo zno nella FP2.1:37.313. Intantorientra in pista con hard nuove. 05.26 Alonso 1:37.961, Norris 1:36.480, Albon 1:35.916.di nuovo in 1:37.841.chiude il sesto giro tornando ai box. 05.25ancora in 1:38.489, Perez addirittura in 1:38.508. La gomma soft non dovrebbe essere impiegata in gara, ma il ritmo delle Red Bull è davvero particolare rispetto al solito… 05.24prosegue in 1:37.776,inizia il suo stint in 1:36.533! 05.23ancora in 1:38.132, Perez in 1:38.179. Tempi non eccezionali per le Red ...