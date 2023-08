Ue | Mulè Fi | ' patto stabilità non generi instabilità | chiesto impegno Gentiloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "La riforma deldieuropeo deve prevedere la possibilità di scomputare dai bilanci nazionali gli investimenti per la transizione ecologica, per la digitalizzazione oltre agli altri effettuati nell'ambito del PNRR insieme alle spese per sostenere l'Ucraina". Lo spiega il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio, intervistato da Omnibus, su La7. Il deputato 'forzista' sottolinea che: "Ildinon può trasformarsi in un atto di in, per questo abbiamoal Commissario europeo, Paolo, e alla Commissione di intervenire".