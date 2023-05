Sampdoria | Ferrero conferma la cessione a Radrizzani «Ho ragionato con il cuore»

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L'estenuante trattativa per ladellasi conclude nella serata di oggi. La, in diretta all'emittente Telenord, arriva da Massimo. "Non sono...

Che cosa succederà nei prossimi giorni alla, dopo l'uscita di scena di Massimoe il passaggio di proprietà Lo abbiamo chiesto a Damiano Basso, giornalista della redazione sportiva del Secolo XIXMSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il via libera di Massimoufficializza il passaggio di consegne in casae apre la strada al salvataggio del club blucerchiato da parte della cordata Radrizzani - Manfredi. Ma anche in caso di fallimento ...Commenta per primo Da mesi nel mirino dei tifosi dellaper la cessione del club avvenuta solo nella tarda serata di ieri, Massimonon ha nemmeno in Claudio Ranieri un grande 'amico'. L'attuale tecnico del Cagliari, che ha guidato proprio ...

Samp, l'addio di Ferrero: 'L'ho fatta per la gente, un giorno sarò rimpianto. Se mi insultate ancora, faccio una strage' Calciomercato.com

La Sampdoria di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi ha messo ... Ieri scadeva il termine del saldo del primo trimestre, l'allungamento della trattativa con Massimo Ferrero ha portato i nuovi ...StampaÈ stata una trattativa durissima. Sono fiero adesso. La prima emozione Sicuramente di felicità. Per avere dato una nuova speranza ai tantissimi sostenitori sampdoriani che stavano soffrendo. Ch ...