Fermati per un controllo, trovati nell'auto coltelli e droga: nei guai tre persone (Di domenica 2 aprile 2023) Non si fermano i controlli delle forze dell'ordine al fine di contrastare i reati legati al fenomeno della 'mala movida'. Nella fattispecie, durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni del litorale romano. Particolare attenzione ha caratterizzato i luoghi di maggior aggregazione e le principali vie di collegamento con la Capitale. Diverse le irregolarità portate a galla nel corso dei controlli. 'Beccate', ad esempio, dai carabinieri tre persone in quanto trovate con armi e droga in auto. Di seguito il dettaglio delle operazioni. Malamovida fuori controllo a Trastevere, a fuoco la spazzatura e il gazebo di una trattoria In auto con armi e droga, i controlli dei carabinieri I Carabinieri della ...

