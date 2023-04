Pnrr: Ambrosetti, speso solo 6% finanziamenti, completato 1% progetti (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - Del Piano nazionale di ripresa e resilienza, solo il 6% dei finanziamenti è stato speso e solamente l'1% dei progetti è stato completato. Inoltre, il 65% dei progetti passa dai Comuni e il 60% di questi passa dai Comuni con meno di 5.000 abitanti, con "notevoli difficoltà" nella gestione dei progetti stessi. I dati emergono dallo studio condotto dall'Osservatorio Pnrr di The European House - Ambrosetti. I risultati sono stati presentati oggi durante il workshop 'Lo Scenario dell'economia e della finanza' organizzato a Cernobbio e i dati dell'indagine, iniziata nell'aprile 2021, si riferiscono al contesto italiano. Il livello di attuazione finanziaria del Pnrr al 31 dicembre 2022 è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - Del Piano nazionale di ripresa e resilienza,il 6% deiè statoe solamente l'1% deiè stato. Inoltre, il 65% deipassa dai Comuni e il 60% di questi passa dai Comuni con meno di 5.000 abitanti, con "notevoli difficoltà" nella gestione deistessi. I dati emergono dallo studio condotto dall'Osservatoriodi The European House -. I risultati sono stati presentati oggi durante il workshop 'Lo Scenario dell'economia e della finanza' organizzato a Cernobbio e i dati dell'indagine, iniziata nell'aprile 2021, si riferiscono al contesto italiano. Il livello di attuazione finanziaria delal 31 dicembre 2022 è ...

Giorgetti: 'Valutiamo una misura per migliorare la P.a'

"Si sta valutando un provvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della Pubblica Amministrazione per il Pnrr". Lo dice, a margine del Workshop Ambrosetti, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Le "garanzie sono invece allo studio del Mef: è una proposta che vorremmo portare anche in Europa per ...

Giorgetti ha detto che il Pnrr e' la priorita' del governo ... Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento al forum Ambrosetti. Rispetto allimpostazione ... E se proprio vogliamo trovare una causa della difficolta' di implementazione del Pnrr dobbiamo ...

Gentiloni: su Pnrr non preoccupato, da Governo buona volontà

Sul Pnrr "sono ottimista" e "non sono preoccupato affatto per l'erogazione richiesta a fine dicembre, penso che i punti che sono ancora da chiarire saranno chiariti e vedo grandissima buona volontà da ...