I cacciatori del cielo | tutto sul docufilm con Giuseppe Fiorello

In occasioneCentenario della costituzione dell'Aeronautica Militare, stasera (mercoledì 29 marzo) in prima serata su Rai 1 va in onda Icielo , un docufilm diretto da Mario Vitale che vede protagonista l'attore Beppe Fiorello nei panni di Francesco Baracca, il coraggioso aviatore italiano che durante la Prima Guerra ...La docufiction si chiama Icielo ed è diretta dal regista Mario Vitale . La produzione è stata fatta proprio per rendere omaggio all'Aeronautica Militare. Francesco Baracca è ...Venti anni di televisione , docu - serie antologica presentata da Giovanni minoli,in onda dalle 21.10 su Rai Storia Le Serie TV e le Fiction in onda stasera Icielo , in onda dalle 21.

Giuseppe Fiorello è Francesco Baracca ne ''I cacciatori del cielo'' Rai Storia

pilota simbolo dell’aviazione. Al centro del racconto, i pionieri del volo che si distinsero per il loro coraggio durante la Prima Guerra Mondiale ...Va in questa direzione il film “I cacciatori del cielo” dedicato alla figura di Francesco Baracca, eroe della Prima guerra mondiale, che esce in occasione del centenario dell'Aeronautica militare.