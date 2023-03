(Di martedì 28 marzo 2023) AGI - È stato une indimenticabile per l'Italia deglidellae delsia in termini di praticanti - sulle piste da sci e nelle località di montagna è stato registrato un vero e proprio boom - sia nei risultatiivi. Tracciando il bilancio della stagione si può dire che loitaliano gode mediamente di buona salute, ottima in alcune discipline. Azzurre e azzurri hanno conquistato medaglie a livello internazionale dai Mondiali alle gare di Coppa del mondo in tutti gli(tranne il bob), da quelli dellaa quelli del. L'Italia ha vinto tanto nello sci alpino, soprattutto nel settore femminile con Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino; molto nel biathlon ...

Neve e ghiaccio, inverno da record per lo sport azzurro AGI - Agenzia Italia

