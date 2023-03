La moglie di Hakimi chiede la separazione dopo l'indagine per stupro: 'Fiducia nella giustizia' (Di lunedì 27 marzo 2023) Achraf Hakimi è da qualche settimana nell'occhio del ciclone e, stavolta, non per le sue prestazioni al Psg. L'ex Inter infatti... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) Achrafè da qualche settimana nell'occhio del ciclone e, stavolta, non per le sue prestazioni al Psg. L'ex Inter infatti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Hiba Abouk, ormai ex moglie di #Hakimi, prende le distanze dal calciatore, accusato di stupro:'Sepre dalla parte de… - cmdotcom : La moglie di #Hakimi chiede la separazione dopo l'indagine per stupro: 'Fiducia nella giustizia' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Hakimi indagato per stupro, la moglie chiede il divorzio: “Rispettate nostra privacy” - Mediagol : Hakimi indagato per stupro, la moglie chiede il divorzio: “Rispettate nostra privacy” - FcInterNewsit : Accusa di stupro per Hakimi, la moglie annuncia la fine della relazione: 'Serve tempo per digerire questo shock' -