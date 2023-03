Euro 2024 | Rice amaro | l’Inghilterra vince a Napoli 2-1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO AMARO PER GLI AZZURRI ?????? Non basta il primo gol di Retegui: l'Italia perde 2-1 a Napoli contro l'Inghilte… - Azzurri : 3??0?? #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione ad #EURO2024 contro #Inghilterra e #Malta ??… - sportmediaset : Italia, Retegui: 'Orgoglioso di aver debuttato con questa maglia, peccato aver perso' #retegui #italia… - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Italia, la corsa a Euro 2024 parte male: Retegui-gol, ma vince l'Inghilterra #italiainghilterra #qualificazionieuro2024… - MondoSportivoIT : Qualificazioni Euro 2024: Italia-Inghilterra 1-2 [Gallery] - -

Primo tempo difficile per gli azzurri, nella ripresa segna Retegui ma non ...Commenta per primo Nicolò Barella e Leonardo Bonucci non saranno a disposizione di Mancini per Malta - Italia , secondo impegno delle qualificazioni a. Il difensore della Juventus non si è mai allenato con il rguppo a Coverciano e non era neanche convocato per la sfida di questa sera con l'Inghilterra. Il centrocampista dell' Inter ha ...Joao Cancelo , esterno dei bavaresi, ha commentato la vicenda dopo la vittoria - e il gol - con il Portogallo contro il Liechtenstein nelle qualificazioni a: 'L'ho scoperto ora, so che non ...

Nella serata di giovedì 23 marzo sono andate in scena diverse partite valide per la qualificazione agli Europei del 2024, dove ha visto la sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra per 1-2 ma anche ...Vano, però, risulta l’assalto finale degli Azzurri che iniziano con una sconfitta il percorso verso Euro 2024. Domenica sera seconda partita, a Malta ...