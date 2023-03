La Pimpa e Cipputi, i due mondi di Altan a confronto nella mostra di Pistoia (Di giovedì 23 marzo 2023) Organizzata da Pistoia Musei e Fondazione Caript, curata da Luca Raffaelli (con la collaborazione di Kika, figlia di Altan), la mostra si tiene a Palazzo Buontalenti dal 25 marzo al 30 luglio Leggi su lanazione (Di giovedì 23 marzo 2023) Organizzata daMusei e Fondazione Caript, curata da Luca Raffaelli (con la collaborazione di Kika, figlia di), lasi tiene a Palazzo Buontalenti dal 25 marzo al 30 luglio

