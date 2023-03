Fiorello dà vita a una nuova rete a Viva Rai2!: “Nasce Teleminkia” (Di giovedì 23 marzo 2023) Viva Rai2! non smette mai di stupire. La puntata del 22 Marzo, in particolare, è stata davvero esilarante. Rosario Fiorello, con la solita pungente ironia, è riuscito a trattare un argomento delicato che sta avendo un peso non indifferente sulla televisione italiana e sull’approccio degli spettatori. Ciò che ha fatto sorridere di più è stata la presenza di Amadeus. Inutile dire che i due conduttori, in qualunque contesto, appaiono come una coppia molto affiatata. L’appuntamento è stato caratterizzato anche dall’intervento di Giuseppe, il fratello del padrone di casa. Viva Rai2!, Fiorello fonda una nuova rete: l’esilarante siparetto Rosario Fiorello è perfettamente a suo agio a Viva Rai2!. Nella ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 marzo 2023)non smette mai di stupire. La puntata del 22 Marzo, in particolare, è stata davvero esilarante. Rosario, con la solita pungente ironia, è riuscito a trattare un argomento delicato che sta avendo un peso non indifferente sulla televisione italiana e sull’approccio degli spettatori. Ciò che ha fatto sorridere di più è stata la presenza di Amadeus. Inutile dire che i due conduttori, in qualunque contesto, appaiono come una coppia molto affiatata. L’appuntamento è stato caratterizzato anche dall’intervento di Giuseppe, il fratello del padrone di casa.fonda una: l’esilarante siparetto Rosarioè perfettamente a suo agio a. Nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Famiglie arcobaleno, Beppe Fiorello: “Basta con queste discriminazioni, si sta parlando della vita dei bambini” - tuttopuntotv : Fiorello dà vita a una nuova rete a Viva Rai2!: “Nasce Teleminkia” #VivaRai2! #Fiorello - ViVaRai2Off : RT @isaisoutoftown: Io purtroppo vivo per i Fiorello e dovevo assolutamente recuperare #Vivarai2 su Rai play, LA MIA VITA SOMO - MengoniMoro : RT @AxiaFel: @LaStampa No, caro Beppe Fiorello. Non si sta parlando solo della vita di bambini comprati, ma di utero in affitto e il tuo pa… - vinovavi : RT @LaStampa: Famiglie arcobaleno, Beppe Fiorello: “Basta con queste discriminazioni, si sta parlando della vita dei bambini” -