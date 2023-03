Inter, il modulo non convince più? Grave mancanza in stagione (Di martedì 21 marzo 2023) L’Inter non sta vivendo una stagione che sia in grado di rispettare le aspettative della scorsa estate. Si è ritornati a lottare per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il problema principale è stato il 3-5-2? C’è una Grave mancanza nella rosa. SUPERIORITÀ – Che all’Inter manchi un giocatore capace di dribblare e creare superiorità è chiaro, lo si dice da settimane ormai e non ci sono dubbi. Il problema nasce però alla base, perché con questo modulo non si riesce ad andare oltre la bassa produzione offensiva. C’è chi ha parlato di Paulo Dybala, sottolineando la scelta di non prenderlo per dare fiducia nuovamente a Romelu Lukaku. Chi invece vede l’Inter ogni settimana può notare una sostanziale differenza rispetto agli ultimi anni di 3-5-2. ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) L’non sta vivendo unache sia in grado di rispettare le aspettative della scorsa estate. Si è ritornati a lottare per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il problema principale è stato il 3-5-2? C’è unanella rosa. SUPERIORITÀ – Che all’manchi un giocatore capace di dribblare e creare superiorità è chiaro, lo si dice da settimane ormai e non ci sono dubbi. Il problema nasce però alla base, perché con questonon si riesce ad andare oltre la bassa produzione offensiva. C’è chi ha parlato di Paulo Dybala, sottolineando la scelta di non prenderlo per dare fiducia nuovamente a Romelu Lukaku. Chi invece vede l’ogni settimana può notare una sostanziale differenza rispetto agli ultimi anni di 3-5-2. ...

