Christillin | ' ' La Juve si è impiccata da sola | e c' è ancora da vedere ' '

Inoltre ha aggiunto dettagli in merito a cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane proprio con l'Uefa: 'Laha fatto errori su errori, errori tutti autoprodotti tra l'altro. Se andiamo a ...La Christllin si è soffermata sulla questione legata al casoe alla penalizzazione in classifica in Serie A. Inoltre ha aggiunto dettagli in merito a cosa potrebbe accadere nelle prossime ...

Complottisti e giustizialisti, teoria della vendetta e tesi benaltriste, vittimismo e revanchismo… Il feuilletton giudiziario-sportivo, protagonista come un giallo d’antan la Vecchia Signora, è infini ...Fabio Ravezzani ha commentato le dichiarazioni di Evelina Christilli, che ha espresso un parere dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus ...