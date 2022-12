Corriere dello Sport

Il Psg è riuscito comunque a ribaltare il risultato anche con un giocatore in meno, ma non sono mancate critiche eper il comportamento diInsomma: non è raro che, di fronte a questo tipo di, il mondo dello sport metta in atto un ... dall'altro, sul del bancone degli imputati abbiamo Ronaldo,Jr., Kobe Bryant, Benjamin Mendy,... Neymar, accuse e insulti dal Brasile: è bufera per il folle gesto Durissime accuse dopo l'espulsione rimediata contro lo Strasburgo con due gialli in meno di un minuto: la clamorosa teoria sui social ...Due ammonizioni nel giro di un minuto per Neymar: il ritorno al PSG dopo i Mondiali 2022 è disastroso, nonostante fino a quel momento la sua prova era stata positiva.