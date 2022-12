Guida TV | programmi di stasera | giovedì 29 dicembre 2022

Leggi su ascoltitv

aitv della prima serata di oggi,29.12.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Purché finisca bene: Una scomoda eredità Film RAI2 Frozen II – Il segreto di Arendelle Film RAI3 La vita straordinaria di David Copperfield Film RETE4 Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio Documentario CANALE5 Sissi Serie TV ITALIA1 Will Hunting – Genio Ribelle Film LA7 Bad Company – Protocollo Praga Film REALTIME Dr. Pimple Popper – La dottoressa schiacciabrufoli Docureality CIELO Born to Raise Hell Film TV8 Tutti per 1 – 1 per tutti Film NOVE Falegnami & Filosofi Documentario