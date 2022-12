Con “In Dimora” alla scoperta delle più belle dimore storiche campane con ospiti musicali d’eccezione come Raiz | Flo | Francesco Di Bella e Dario Sansone

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

L'ordinanza prevede l'applicazione della misura degli arresti domiciliati per un soggetto 32enne di Napoliprecedenti e l'applicazione della misura dell'obbligo dinel comune di residenza ...All'uscitasé aveva soltanto il giubbotto, nelle cui tasche aveva nascosto le placche ... per il ladro è stato convalidato l'arresto ed è stato disposto l'obbligo dinel suo comune di ... Cassazione: in cosa consiste il furto in privata dimora Nove tra le più belle dimore storiche della Campania aprono le porte ai visitatori per "in dimora", il ciclo di aperture straordinarie gratuite, visite accompagnate e concerti esclusivi con artisti co ...Per “privata dimora”, deve intendersi qualsiasi luogo in cui la persona si trattenga per compiere atti della vita privata ...