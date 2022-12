Calciomercato Sampdoria | manca l’ok di Stankovic a Zanoli

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), Bereszynski verso il Napoli ein prestito in blucerchiato, si aspettadiSono giorni decisivi per il trasferimento di Bartosz Bereszynski al Napoli. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, servedefinitivo di Dejanper sbloccare l’operazione e permettere al terzino di approdare alla corte di Luciano Spalletti. Il tecnico serbo dovrà acconsentire anche all’arrivo di Alessandro, terzino destro classe 2000 che si trasferirebbe allain prestito secco fino a giugno. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Samp News 24

, Bereszynski verso il Napoli e Zanoli in prestito in blucerchiato, si aspetta l'ok di Stankovic Sono giorni decisivi per il trasferimento di Bartosz Bereszynski al Napoli. Come ...Con il suo gemello , Gianluca è stato protagonista dell'unico e incredibile scudetto vinto dalladei miracoli nella sua lunga storia sportiva. L'ultimo tricolore festeggiato a Genova, ... Calciomercato Sampdoria, piace Meité. Ma c'è anche il Verona Blog Calciomercato.com: “Ho bisogno di dialogare con la paura. La paura vera, quella che ti fa chiudere in bagno e piangere; paura di non riuscire a dire le parole che ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marcin Dobosz, giornalista ...