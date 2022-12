Omicidio e occultamento di cadavere a Binetto nel 2016 | arrestata 35enne | deve scontare sedici anni di reclusione In concorso con l' ex marito

(Di martedì 27 dicembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari (ufficio esecuzioni penali), nei confronti di una donna destinataria di sentenza definitiva di condanna per gravi reati commessi inil 13 giugno. I fatti risalgono al 14 giugno, quando i militari della Compagnia di Modugno eseguirono un fermo di indiziato di delitto nei confronti di Crescenzo Burdi, 40enne, il quale, non rassegnandosi alla separazione con la moglie, il giorno precedente aveva ucciso un 28enne di Toritto, che aveva cominciato la convivenza con la donna. Ildel giovane torittese venne trovato dagli operanti in una fossa biologica dove era stato occultato e, ancor prima, dato alle ...

