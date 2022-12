Incendio nella notte a Portici | auto distrutte e palazzo danneggiato | forse matrice dolosa

Virgilio Notizie

Un boato e poi le fiamme: è successonotte nel Napoletano.zona è scoppiato il panico, decine le chiamate di aiuto arrivate ai vigili del fuoco. Indagini in corso. La ...Indagando sulle cause dell'sono riusciti a risalire a cosa lo abbia provocato, o meglio a chi.fattispecie un cane che, chiaramente involontiariamente, stava per mandare in rovina l'... Passirano, incendio devasta un ristorante nella notte di Natale: l'avviso dei proprietari su Facebook Indagando sulle cause dell’incendio sono riusciti a risalire a cosa lo abbia provocato, o meglio a chi. Nella fattispecie un cane che, chiaramente involontiariamente, stava per mandare in rovina ...LUSIANA (VICENZA) - Stufa catalitica a fuoco: scoppia il rogo in una casa di Lusiana. Poco prima del passaggio tra la notte di Natale e Santo Stefano, i vigili del fuoco sono intervenuti in ...