Fuga di gas in oratorio durante il pranzo di Natale | sei intossicati

(Di domenica 25 dicembre 2022) Le persone non sono in pericolo di vita. Quattro avevano perso conoscenza ma sono state rianimate dal personale sanitario del 118. Ladi gas dovuta al malfunzionamento di un forno

Fuga di gas all'interno dell'Oratorio Sant'Ugo a Roma, durante un pranzo natalizio al quale partecipavano circa 200 persone. E' intervenuta una pattuglia di carabinieri, richiamata da alcuni cittadini: l'allarme è scattato per i sintomi di intossicazione da gas accusato da alcuni: 4 persone sono state portate in ospedale con le ambulanze, 2 al Pertini e 2 al Sant'Andrea, refertate in codice giallo. Tragedia sfiorata a causa di una fuga di gas durante un pranzo di Natale con circa 200 persone nell'oratorio Sant'Ugo di viale Cavalieri, in zona Serpentara, a Roma. Quattro persone sono svenute.