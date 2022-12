Ballando con le Stelle | vince Luisella Costamagna | la furia della Lucarelli e le polemiche sul web

(Di sabato 24 dicembre 2022) La finale dicon le2022 ha visto trionfare la coppia formata dae Pasquale La Rocca, che erano stato ripescati in semi finale e hanno battuto Alessandro Egger e Tove Villfor. Terza classificata, la coppia Ema Stokholma e Angelo Madonia. Ma questa classifica è stata fortemente contestata non solo dalla stragrande maggioranza del pubblico a casa, ma anche da Selvaggia, vera outsider di questa edizione.con le2022,e Pasquale La Rocca trionfano tra leTra le due coppie che si contendevano il primo posto acon le2022, c’eranoe ...

le Stelle' chiude in bellezza l'edizione 2022 del programma presentato in prima serata da Milly Carlucci. La puntata finale ha visto davanti alla tv una media di 3.987.000 telespettatori ...Al terzo posto si sono piazzati la conduttrice e dj Ema StokholmaAngelo Madonia, quarti classificati l'ex nuotatore Alex Di GiorgioMoreno ...Luisella Costamagna ha vinto Ballando con le Stelle 2022 ma in molti sono d’accordo con Selvaggia Lucarelli, anche Andrea Delogu. Il regolamento di Ballando ha permesso alla Costamagna di vincere, la ...Lewandowski, attualmente capocannoniere della Liga con 13 gol, e salterà, dunque, le partite contro Espanyol, Atletico Madrid e Getafe Niente da fare per Lewandowski: tre giornate di squalifica. L’att ...