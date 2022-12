Se una banana non ci indigna | ha vinto la lobby di Panzeri

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Cherif Traorè, 28 anni, rugbista della Nazionale italiana che gioca nella Benetton Treviso, ha perdonato il compagno di squadra che per Natale gli ha regalato una...

Corriere della Sera

...00 Strasburgo - Troyes 17:00 Lille - Reims 19:00 Montpellier - Marsiglia BASKET - LEGA BASKET SERIE A 18:00 Trento - Brindisi 19:00 Universo Treviso - Venezia Leggi anche Cherif Traoré,...... quando ha ricevuto in regalo, nel corso della cena natalizia del club,. Ritenendolo un atto razzista, l'atleta aveva poi raccontato l'accaduto sui social e ne era natapolemica messa ... Una banana marcia nel pacco di Cherif Traorè | Il Caffè di Massimo Gramellini Il presidente del Coni attacca il fotografo che, commentando l'episodio di razzismo che ha riguardato il rugbista Cherif Traoré, aveva definito ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...