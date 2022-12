Pesce non tracciato e venduto oltre la data di scadenza | sequestrate 4 tonnellate in tutto il Lazio

Il Faro online

... è stato registrato il 40% di esitiregolamentari, con contestuale sequestro, presso aziende di commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché esercizi di ristorazione, di 2,3 tonnellate di, ...Una marca cheha bisogno di presentazion, Ariete, e un aggettivo cheha bisogno di ... patate fritte surgelate, carne, crostacei, dolci, pollo, carne rossa e. Ma si può impostare anche ... Pesce non tracciato e venduto oltre la data di scadenza: sequestrate ... Nel Golfo di Policastro sequestrato pesce surgelato per circa 230 chili. Per l'Asl non era idoneo al consumo umano ...Dai finti panettoni artiginali in pasticceria alla scarsa igiene nelle pescherie. In occasione delle festività di Natale, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, con ...