Ogliastro Cilento | Sindaco dimesso e Consiglio sospeso | nominato commissario

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Salerno Francesco Russo, a seguito delle dimissioni del, ha disposto la sospensione delcomunale died haprefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa del decreto di scioglimento delda parte del Presidente della Repubblica, il Viceprefetto aggiunto dott.ssa Erminia Barbato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ha rassegnato le dimissioni il sindaco di, Paolo Astone. La decisione, già presa nei giorni scorsi e protocollata a Palazzo di Città, è stata resa nota nelle ... Dimissioni del sindaco, nominato il commissario al Comune di Ogliastro Cilento Ora si resta in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale da parte del presidente della Repubblica ...