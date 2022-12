Manovra | Conte | “Arriveremo alla fiducia senza una vera discussione”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA – Il Governo e le forze di maggioranza hanno “accumulato tanti errori” sulla legge di bilancio, “attendevamo di poter esaminare in aula il testo definitivo ma hanno scoperto ulteriori errori, ma errori, attenzione, che riguardano mezzo miliardo di euro”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in una diretta su Facebook. “Il risultato è che adesso sono ritornati in commissione e stiamo ridiscutendo in commissione Bilancio”. “Stiamo aspettando il testo… Ma è chiaro – ha sottolineato – che la possibilità di discutere nel merito le misure, di dare un contributo anche per noi di opposizione, per migliorare queste misure che toccheranno la carne dei cittadini e delle imprese nel nuovo anno, questa possibilità non ci viene offerta perché è già annunciata la, quindi di fatto ci ritroveremo a votare una ...

Il Fatto Quotidiano

