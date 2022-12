(Di giovedì 22 dicembre 2022) La sorpresa tra i tecnici della Serie A è lui, Raffaele, che ha risollevato il Monza fino a portarlo in una zona di serena tranquillità. Il giovane tecnico ha parlato con il Corriere dello Sport, a partire da un incontro speciale fatto a Coverciano con uno dei suoi modelli: BIELSA – «Bielsa mi ha preso da parte, una volta saputo che tra i ragazzi del corso c’era un allenatore di Serie A. Molti spunti li ho tratti da lui, nel mio lavoro quotidiano. Bielsa parla sempre di “gambeta”, il dribbling: ecco, quella è l’essenza del calcio».– «Credo innanzitutto che nel calcio italiano si debba avere più, io ne sono la dimostrazione lampante. Spero che adesso si sia rotto l’argine, perché mi è sembrato ci fosse un muro o comunque la diffidenza a promuovere allenatori. Non c’è bisogno di ...

Calcio News 24

La sorpresa tra i tecnici della Serie A è lui, Raffaele, che ha risollevato il Monza fino a portarlo in una zona di serena tranquillità. Il giovane tecnico ha parlato con il Corriere dello Sport, a partire da un incontro speciale fatto a ......pareggio con una punizione dal limite che sfiora il palo alla sinistra di. La Kalena accelera e il Campobasso sembra essere già in riserva. Al minuto 31 contropiede di Di Lalla che... Palladino: «Serve coraggio, spazio ai giovani» Ancora impegnato nel supercorso, ha incontrato il suo modello: "In Italia esitiamo a lanciare i tecnici giovani, spero che con me si sia rotto l’argine" ...SALERNO. Roboante successo esterno per il San Marzano, che chiude il 2022 battendo a domicilio il Giffoni Sei Casali col ...