Ferrari - 499P | conclusi i test del 2022

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ormai sta diventando l'oggetto del desiderio degli appassionati italiani, e non solo. La, il prototipo con il quale il Cavallino tornerà l'anno prossimo a disputarsi dopo mezzo secolo la vittoria assoluta nella classe regina del Campionato mondiale di durata (Fia Wec), ha concluso sul circuito di Vallelunga iin programma quest'anno. Nel corso della "due giorni" sull'impianto romano la squadra si è focalizzata sul miglioramento dell'affidabilità della vettura, aspetto in cui si è concentrato principalmente il lavoro dei tecnici. C'è ancora da fare. Da quando sono cominciati i collaudi, lo scorso luglio, laha coperto con due esemplari complessivamente 16.000 chilometri, un risultato cui ha contribuito anche il recenteendurance svolto ad Aragon. Ecco quanto ha dichiarato ...

Agenzia ANSA

Ormai sta diventando l'oggetto del desiderio degli appassionati italiani, e non solo. La, il prototipo con il quale il Cavallino tornerà l'anno prossimo a disputarsi dopo mezzo secolo la vittoria assoluta nella classe regina del Campionato mondiale di durata (Fia Wec), ha ...E' durato due giorni l'ultimo test del 2022 per la. Il prototipo con cui la casa di Maranello affronterà dal 2023 il Fia Wec ha girato per l'occasione sull'asfalto del circuito di Vallelunga. Nel corso dei due giorni sul tracciato romano ... A Vallelunga l'ultimo test 2022 per la Ferrari 499P - Attualità Al circuito romano di Vallelunga sono terminati i collaudi di quest'anno: il prototipo esodirà nel marzo prossimo nel campionato Fia Wec e a Le Mans ...Il team principal uscente ha salutato ieri l'azienda di Maranello dopo 27 anni di collaborazione, mentre Vasseur ha iniziato a prendere le misure alla Gestione Sportiva nella giornata di lunedì, accom ...