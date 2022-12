“Continua a sminuirla” | Micol Incorvaia sotto attacco | anche la new-entry ride di lei VIDEO

Il Giornale

Mentre Gianni Spertia giustificare Ida in qualunque modo, Tina Cipollari esplode e lascia ... accusando Federico diad ogni occasione, non pensando al fatto che lei ha vent'anni e ...I media fake News e i loro partner democratici stanno facendo il possibile per. Grande ... e che la componente trumpista del Grand Old Party abbia perso smalto, anche se lui, per ora,... Ipocrita agglomerato umano – Il blog di Alessandro Bertirotti