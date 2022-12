Alberto Asor Rosa è stato il mio relatore di tesi | ricordo la sorpresa di una sera a cena da me

(Di giovedì 22 dicembre 2022)avrebbe compiuto, nel 2023, novant’anni anni e solo per pochi giorni ha mancato il nuovo anno. Era nato a Roma il 23 settembre 1933. Avrebbe sicuramente giocato su questo numero dantesco, ricorrente nella sua vita.ancora l’ansia di aver abbandonato figli piccoli e marito quando corsi a Roma nel 2003 (ancora una volta il tre!) per assistere alla lectio magistralis che il mio professore tenne all’Università La Sapienza per congedarsi dai 52 anni di insegnamento. Fu una lezione ferma e commossa, la voce disi diffondeva nell’aula magna impietrita dal silenzio e stipata di studenti, ex-allievi e colleghi. Di nuovo risuonavano come tanti anni prima i nomi di Machiavelli, Guicciardini e su tutti il Boccaccio, amore inesausto che mi ha trasmesso. Dopo la ...

Il saluto al professor Rosa si svolgerà giovedì 22 dicembre alle ore 12,30 nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università La Sapienza di Roma. Dalle 9.30 alle 12 ci sarà la camera ardente. L'opera, il lavoro dello storico, l'impegno, la militanza, le lotte di Alberto Asor Rosa "non sono mai stati in vista di chissà quale stato futuro. Nascevano dall'intollerabilità per le ingiustizie di questo mondo. È morto a 89 anni il celebre critico e docente universitario: nel '56 lasciò il Pci fino al '72. Il suo nome è legato alla Storia della letteratura italiana di Einaudi.