Ultime Notizie – Manovra | passa emendamento senza coperture | testo deve tornare in Commissione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’stanzia 450 milioni di euro. Ma il governo non sembra preoccupato: secondo fonti interpellate, infatti, se necessario si farà una correzione La2023in. Approvato infatti unche stanzia 450 milioni ai Comunicopertura finanziaria: è questa la modifica chiesta dal Pd, approvata la scorsa notte inBilancio della Camera, che impone al Ddl bilancio un nuovoggio in. Ad essere rifinanziato con una dotazione di 450 milioni per il 2023, il fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell’applicazione della disciplina legislativa in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni ...