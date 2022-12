NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

Sky Sport

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiTutte le possibili trattative di mercato inDa oggi 15 di dicembre la maggior parte dei giocatoripuò essere scambiata senza ...... New York City, Beyond Meat, Panasonic, EPAM, Molson Coors, Seventh Generation, Amgen, the, the ...and Foster Collaboration with Local Law Enforcement Business Wire Business Wire - 20 Dicembre... NBA All Star Game, aperte le votazioni: scegli chi giocherà la partita delle stelle Facile vittoria per i Jazz a Detroit, con la buona partenza di Lauri Markkanen che segna 16 punti nel primo quarto (24-31). Jaden Ivey e Jalen Duren guidano uno sforzo notevole ...A New York Golden State disastrosi. I Nuggets (altra tripla doppia di Jokic) superano i Grizzlies e li raggiungono in vetta a Ovest. Si rialzano Chicago e Washington, successo Utah a Detroit ...