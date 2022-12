Manovra | passa norma “salva calcio” | Governo rinuncia a un miliardo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Latargata Meloni porta buone notizie per le società sportive, equiparate di fatto alle altre aziende: le squadre di Serie A, infatti, potranno spalmare in sessanta (decisamente comode) rate nei prossimi cinque anni i milioni di tasse non pagati con la “scusa” del Covid. E se la caveranno con una mora di appena il 3% senza nessuna sanzione penale o sportiva.“Lodo Lotito” L’intervento – che in un primo tempo sarebbe dovuto entrare nel decreto Aiuti quater – si è spostato, successivamente, sulla, aprendo, di fatto, a una serie infinita di polemiche. Nel dettaglio, con l’ok alla misura vengono posticipati i debiti Irpef e Inps delle società sportive sospesi per tutto il 2022 a causa della pandemia. Senza l’approvazione dell’emendamento, il dovuto dal punto di vista fiscale e contributivo ...

RaiNews

