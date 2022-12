A quale distanza posizionare il divano dal televisore | misure e combinazioni possibili

Leggi su dilei

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) C’è chi ama ilanche solo come oggetto e chi invece lo considera una presenza antiestetica che ingombra il salotto. Scegliere l’apparecchio giusto non è così semplice, perché oltre alle valutazioni di tipo tecnico che analizzano prestazioni e rapporto qualità prezzo, ci sono considerazioni di genere estetico e funzionale da fare. Lada tenere tra tv eè un elemento fondamentale da considerare prima di procedere all’acquisto dell’apparecchio. Undeve adattarsi alle specificità della tua stanza, trovare il giusto spazio sulla parete, la migliore collocazione per non ostacolare il passaggio e per integrarsi con equilibrio e armonia con tutta la disposizione e lo stile dell’arredamento. La presenza delle finestre, la grandezza della tv in relazione alladal ...