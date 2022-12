(Di martedì 20 dicembre 2022) INVIATO AD ALBUFEIRA - José Mourinnho sulla panchina della nazionale portoghese ? Mai dire mai, ma soltanto in futuro . Perché come anticipato dal Corriere dello Sport - Stadio , il tecnico ha detto ...

A confermarlo anche Stephan Elnell'intervista rilasciata ai media presenti ad Albufeira, ... Perché vediamocome tutti noi: concentrato sulla Roma. È l'allenatore di questo club e ...Una vittoria firmata Elnel primo tempo, grazie ad un bel tiro a giro da dentro l'area di ... I ragazzi di Joséhanno mostrato una vivacità e solidità maggiore rispetto all'ultima ... El Shaarawy: "Mourinho ct del Portogallo Ecco tutta la verità" INVIATO AD ALBUFEIRA - José Mourinnho sulla panchina della nazionale portoghese Mai dire mai, ma soltanto in futuro. Perché come anticipato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico ha detto no all ...Anche ieri sera, nell'amichevole vinta contro il Casa Pia, tutte le attenzioni dei media locali erano rivolte a José Mourinho. Che continua a non rilasciare dichiarazioni, alimentando ...