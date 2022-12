Agenzia ANSA

Cambia la norma della manovra che rivede per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni. E' quanto si evince da uno degli emendamenti del governo. Viene, infatti, portata dall'80 all'% la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (circa 2000 - 2500 euro). Mentre per le pensioni più alte gli scaglioni vengono rivisti con una riduzione della percentuale: dal 55% al ...In particolare, mentre resta piena la rivalutazione per gli assegni entro 4 volte il minimo,all'% dell'inflazione la rivalutazione degli assegni compresi tra 4 e 5 volte il minimo (tra i 2. Sale a 85% adeguamento pensioni tra 4 e 5 volte il minimo - Ultima ... Cambia la norma della manovra che rivede per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni. E' quanto si evince da uno degli emendamenti del governo. (ANSA) ...Dall'estensione del taglio del cuneo fiscale alle decontribuzioni per chi stabilizza i percettori di Rdc, ma anche le pensioni minime a 600 euro per gli over 75 e l'assegno unico ...