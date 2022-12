Incidente sul lavoro a Carpino | un morto Caduto da una scala

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’sulè avvenuto nel centro storico di. Un uomo che era alad un palo dell’illuminazione pubblica è, per cause da dettagliare, dalla. Il lavoratore romeno di circa quaranta anni èsul colpo. L'articolosul: un da una proviene da Noi Notizie..

