Serie A | Milan | continua la prudenza con Mike Maignan

Come riporta gazzetta.it, il portiere delMike Maignan potrebbe aver bisogno ancora di un po' di tempo per recuperare dall'infortunio ...di riavere il suo numero 1 già per la ripresa dellaA ...Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Mike Maignan potrebbe non rientrare nemmeno nella prima giornata del 2023, la sedicesima, in cui ilaffronterà la Salernitana. Il club rossonero, infatti, sul portiere francese intende mantenere un atteggiamento di massima prudenza. L'estremo difensore, out da tre mesi per l'infortunio al ... ESCLUSIVA TMW - Ag.Bakayoko: "Era tornato al Milan per restarci. La sua situazione mi crea tristezza" Il club granata ha incassato 993.000 mila dollari (circa 935 mila euro) dalla FIFA: in cima alla classifica la Juventus ...Il club nerazzurro dovrà fare i conti con i rivali rossoneri per l'innesto difensivo a gennaio, Maldini sembra avere le carte in regola ...