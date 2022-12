Nuoto | la 4×100 mista bronzo per un soffio ai Mondiali Mora | “Resta una gara perfetta” | Martinenghi | “Mondiale d’altissimo livello”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) Unche brucia parecchio per lamaschile aidiin vasca corta di Melbourne, e questo lascia intuire che cosa sia diventato il nostro movimento acquatico. Brucia perché fino alle ultime due bracciate Alessandro Miressi era avanti a tutti, lambendo il record del mondo. Poi però sfumato, con Stati Uniti ed Australia che toccano insieme in 3.18.98 e gli azzurri che devono accontentarsi del primato europeo in 3.19.06. Lorenzonon ha però rimpianti per come è andata, come dichiara alla Fin: “Abbiamo disputato una: sotto il record del mondo e con il record europeo. Nessuno di noi può recriminare qualcosa. Volevamo mantenere l’oro di Doha ma gli altri sono andati più forti“. “Va benissimo così, anche se ...