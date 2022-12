Francia | morto oligarca russo Dmitry Zelenov “Circostanze non chiare”

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’nel sud dellal’. L’, che aveva 50 anni, si era recato a fare visita ad amici ad Antibes. Lo scrive il quotidiano Nice Matin citando il pubblico ministero di Grasse. Secondo quanto riporta il portale di notizie Baza, vicino ai servizi segreti russi,si sarebbe sentito male dopo cena e sarebbe deceduto in ospedale a causa di un trauma cranico procuratosi dopo una caduta dalle scale. La procura di Grasse precisa che l’è deceduto il 10 dicembre all’ospedale Pasteur di Nizza. Il pm ha spiegato che è stata aperta un’inchiesta, affidata alla Questura di Antibes, per accertare le cause della morte che ”non sono”. Baza spiega che ...

Open

... l'ex calciatore Sinisa Mihajlovic ed il giornalista sportivo Mario Sconcerti,... Il motivo è presto detto questa volta non c'entrano i Mondiali di Calcio 2022 (la finale tra Argentina e...Laè molto forte e con tanta qualità, forza fisica ed esperienza in tutti i reparti'. Cosa ... Maradona è ilpiù presente tra i vivi: per noi Diego è sempre dappertutto, costantemente nei ... Francia, la misteriosa morte dell'oligarca russo Zelenov caduto dalle scale di casa: era contrario all'invasione in Ucraina L'oligarca russo Dmitry Zelenov è l'ennesima vittima di sparizioni e morti di diversi uomini d'affari e magnati a partire dall'invasione in Ucraina.L'oligarca russo, ex proprietario del più grande gruppo di sviluppatori Don-Stroi, Dmitriy Zelenov, è morto in Francia, dopo essere caduto "accidentalmente" dalle ...