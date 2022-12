Edoardo Tavassi fa uno scherzo ai vipponi | “Andremo in spa”

Fanpage.it

Dopo aver preso parte al programma condotto da Barbara d'Urso su Italia 1, Soleil si è prestata anche come super naufraga a L'Isola dei Famos i, facendo impazzire gli spettatori ed...... ecco dove l'abbiamo già vista in tv Un siparietto divertentissimo e allo stesso tempo emozionante, quello che ha visto protagonist a Emanuela Fuin e il suo. La mamma del concorrente ... La madre di Edoardo Tavassi: Non parlare con certe persone. Antonella Fiordelisi Non la saluto Edoardo Tavassi contro Antonella Fiordelisi in fuori onda: ecco cosa è accaduto durante la diretta del GF Vip 7.Cristina Porta, su un'emittente iberica, si è confrontata con il fratello di Luca Onestini, Gianmarco, che l'ha accusata di essere bugiarda.