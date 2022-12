Djorkaeff | l’ex Inter bacchetta l’Italia | ‘Siete gli unici a non far crescere i giovani È dai miei tempi che provate a imitare la Francia eppure…’

Calciomercato.com

calciatore francese Youri, oggi consigliere speciale del presidente Fifa e campione del mondo con la Francia nel 1998, ha parlato della finale del Mondiale che vedrà protagoniste ...Commenta per primo Uninterista tesse le lodi dell'attaccante del Milan Olivier Giroud . Youriha dichiarato a RMC Sport : 'Per me è sempre stato un pezzo fondamentale della nazionale francese. A un certo ... Djorkaeff, l'ex Inter bacchetta l'Italia: 'Siete gli unici a non far ...