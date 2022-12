Allegri torna al 4-3-3? Tutto grazie e lui | scelta inevitabile

(Di sabato 17 dicembre 2022) La Juventus sembra poterre al passato conpronto a riproporre il 4-3-3; cerchiamo di capire il motivo di questa. In questa prima parte di stagione, la Juventus non ha ottenuto i risultati sperati: lontano dal primo posto in campionato e fuori dai gironi di Champions League al termine di un percorso con cinque sconfitte e una sola vittoria. Le cose sono migliorate nelle ultime settimane prima della sosta e il merito è stato anche per ladidi cambiare modulo e passare al 3-5-2; un sistema di gioco che si è adattato perfettamente alle caratteristiche dei giocatori a disposizione di. LaPresseCon il 3-5-2, infatti, la difesa sembra essere maggiormente sicura e questoanche all’utilizzo, da centrale, di uno tra Danilo ed ...

