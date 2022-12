Seconda serie tv per Robert De Niro | dopo Zero Day | presto lo vedremo in Mr Natural

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022)Desarà il protagonista e produttore esecutivo di Mr., unapoliziesca in lavorazione per conto di Entertainment One. La notizia è stata lanciata da Variety . Il progetto segue la storia di Louis “Mr.” Baron (interpretato da De), che, fresco di un periodo di 30 anni in una prigione federale, arriva a Palm Springs spinto dal sogno di ricongiungersi con la sua famiglia e ha un pericoloso piano per accaparrarsi un assaggio dei miliardi di litio del Salton Sea. Ci sarà sangue nella sabbia e ossa nel deserto. Palm Springs non sarà più la stessa. Creato da Mitch Glazer (On the Rocks), il progetto è concepito come unamulti-stagione, con Glazer e Decome produttori esecutivi insieme a Art e John Linson. ...