Roma brutta e nervosa in amichevole | Mourinho crolla contro il Cadice

(Di venerdì 16 dicembre 2022)prestazione dellaile arriva una sconfitta per i ragazzi di, che cedono 0-3 ad Albufeira, in Portogallo. I giallorossi non riescono ad approcciare bene alla partita, gli spagnoli partono sicuramente meglio e sbloccano il punteggio con la rete di Ruben Alcaraz, che riceve dopo una bella combinazione sulla sinistra e deposita in rete col piattone preciso. La doccia fredda per la squadra capitolina è dietro l’angolo e arriva una clamorosa beffa poco prima dell’intervallo con il cartellino rosso sventolato ai danni di Matias Vina. Un’espulsione francamente assurda, un fallo sì cattivo, ma non violento e più da giallo, ma l’arbitro decide di cacciare il sudamericano. Nella ripresa i ritmi si abbassano e i cambi non incidono, così come non erano riuscito a farlo nemmeno i ...