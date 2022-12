Adnkronos

...coinvolto in una situazione più complessa e via via sempre più pericolosa e intricata scaturita... prodotta piùdi quanta ne è servita per avviarla Il 16 dicembre c è sciopero generale in ...... quello di Qui, Quo e Qua ) o se vaghi ancora per boschi e praterie, magari non troppo lontano... prodotta piùdi quanta ne è servita per avviarla Il 16 dicembre c è sciopero generale in ... Energia, Dal Fabbro (Iren): 'Multiutility sostengono sforzo per autonomia' L’incontro è stato un'occasione per sottoporre al ministro alcune criticità che riguardano la Sardegna, in particolare quelle relative al costo dell’energia ...(Adnkronos) - "Mai come oggi la sicurezza energetica e la competitività del Paese richiedono un dialogo costruttivo e franco fra le aziende e gli apparati dello stato al fine di garantire uno sviluppo ...