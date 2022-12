Treviglio | eseguito il primo intervento di doppia protesi ginocchio-anca

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 dicembre 2022). L’équipe medica del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di-Caravaggio, diretta dal dottor Raymond Karl Klumpp, haundiin una paziente di 61 anni affetta da una grave artrosi dell’e deldallo stesso arto, in una sola seduta operatoria. Si tratta deldi questo tiponell’ospedale di-Caravaggio. “Eseguire due innesti diin una sola volta – spiega Raymond Karl Klumpp – presenta indubbi vantaggi per il paziente, soprattutto per l’aspetto riabilitativo in quanto si esegue la rieducazione contemporanea dei 2 segmenti operati. Altri vantaggi sono la rapida ripresa a ...