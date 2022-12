Tg1 | un lutto straziante | come è morto Giuseppe Vannucchi

(Di giovedì 15 dicembre 2022), storico giornalista Rai ed ex mezzobusto del Tg1 èall'età di 85 anni. è stato uno dei volti di punta durante la gestione Ettore Bernabei e Biagio Agnes.aveva ricoperto negli anni anche una carica politica, diventando assessore alla cultura del Comune di Prato. è stato prprio il comune toscano ad annunciare la notizia della scomparsa del giornalista, deceduto dopo aver fatto lottato contro la malattia: "Il Comune di Prato esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di, avvenuta stamani nella sua casa di Roma., 85 anni, è stato assessore alla Cultura nella seconda giunta di Fabrizio Mattei dal 1999 al 2002, anno in cui diede le dimissioni". Una morte la sua che ha scosso tutti, telespettatori e ...

