Il Sole 24 ORE

Come creare documenti legali più chiari e comprensibili consentendo alle aziende di gestire i contratti più rapidamente Ci pensa, unaLegalTech su cui ha investito LVenture Group e che ha completato con successo il programma di accelerazione. E che ora guarda al futuro, come spiega Luca Visconti, Ceo di: "... Heu, piattaforma legalTech per gestire rapidamente i contratti - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...